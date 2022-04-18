Hırsızlar sert kayaya çarptı! Demir sopalı yaşlı kadından ders niteliğinde savunma

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - apartmanlara girerek sineklikleri çalan iki şahıs, bina sakini yaşlı kadına yakalandı. Hemen durumu polis ekipleri haber veren kadın, şahısların kaçmaması içinde eline aldığı demir parçası ile sineklikleri korumaya başladı.

HIRSIZLAR BİR SÜRE SONRA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bir süre çaldıkları malzemelerin yanına yaklaşamayan hırsızlar, önce oyaladıkları kadının elinden demir parçasını, ardından ise parçaladıkları sineklik demirlerini alarak kayıplara karıştı. Yaşanan o hırsızlık anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu saniye saniye yansıdı.