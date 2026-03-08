Haberler

Tükürük kızdırdı, birbirlerine uçan tekmeyle saldırdılar

Tükürük kızdırdı, birbirlerine uçan tekmeyle saldırdılar
Güncelleme:
Tekirdağ'da yolda yürüyen A.T., tartıştığı üç şahıstan birinin tükürmesi üzerine kavga etti. Kavga sırasında A.T., kaşına gelen kaya parçasıyla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yolda yürüyen A.T. isimli yaşlı adam, henüz bilinmeyen bir sebeple 3 şahısla tartıştı. Şahıslardan birinin A.T.'ye doğru tükürmesi üzerine kavga çıktı. A.T. ile karşı taraftaki bir çocuk birbirlerine uçan tekmeyle saldırdı.

Çıkan kavgada kaşına gelen kaya parçasıyla yaralanan A.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde konuşan bir kişi, "Biz yoldan geçerken kavgayı gördük. Ben de insanlık için kavgayı ayırdım. Yaşlı amcamızdan duyduğuma göre omuz atmadan dolayı birbirlerine laf atmışlar. Daha sonra kavga çıkmış" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
