Bankamatikten emekli maaşını çekmeyen gelen yaşlı adamı dolandırdılar
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Bankamatikten emekli maaşını çekmeyen gelen yaşlı adamı dolandırdılar Gaziantep'te bir şahıs bankamatikten emekli maaşını çekmeye gelen bir vatandaşı dolandırdı.
Bankamatikten emekli maaşını çekmeyen gelen yaşlı adamı dolandırdılar
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir şahıs bankamatikten emekli maaşını çekmeye gelen bir vatandaşı dolandırdı. Kartın ATM'ye sıkıştığını bahane ederek vatandaşın kartını alan şahıs tutklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şahinbey İlçesi Bey mahallesinde bir ATM'den emekli maaşını çekmek isteyen yaşlı adamın yardım istediği M.S. adlı şahıs kartın bankamatikte sıkıştığını söyleyerek kartı alarak başka bankamatikten para çekti. Olay sonrası inceleme başlatan emniyet güçleri güvenlik kameralarını izleyerek şüpheli şahsı tespit etti. Emniyetin yaptığı çalışmalar sonucu M.S. şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay sonrası Emniyet, vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olması konusunda açıklama yaptı.