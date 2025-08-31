Yaşlı adamı tek yumrukla bayılttı! İşte tepki çeken o görüntüler

İzmir'de henüz belirlenemeyen bir sebeple sokak ortasında kavga çıktı. Kavgada bir genç, yaşlı adamı yumruk atarken bayılttı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken o anlar kameralarca kaydedildi.

İzmir'de henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan kavgada genç bir kişi, yaşlı adamı bayılttı. O anlar kameralarca kaydedildi.

İzmir'de tepki çeken bir olay meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada bir genç ile yaşlı bir adam kavga etti.

TEK YUMRUKLA BAYILTTI

Söz konusu genç kavga ettiği yaşlı adamı tek yumrukla bayılttı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken o anlar kameralarca kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
