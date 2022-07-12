Yaşlı adamı acımasızca böyle dövdü

Adana'nın Aladağ ilçesinde bir gencin yaşlı adamı acımasızca dövmesi anbean görüntülendi

ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesinde bir gencin yaşlı adamı acımasızca dövmesi anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylasında meydana geldi. İddiaya göre bir genç kendisini rahatsız ettiği öne sürülen yaşlı adamı tekme ve tokatla dövmeye başladı. Arkadaşlarının genci durdurmak istemesine rağmen o hiç acımadan yaşlı adama vurmaya devam etti. Bir süre sonra genci arkadaşları uzaklaştırmak istedi. Ancak o tekrar gelip yaşlı adama vurdu. Daha sonra genci arkadaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından anbean cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca gence büyük bir tepki oluştu.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa