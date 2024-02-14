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Yaşlı adam, sipariş sırasında bekleyen genç kızı böyle taciz etti

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Brezilya'da kaydedilen bir görüntüde sipariş sırası bekleyen genç kızın, arkasındaki yaşlı adam tarafından taciz edildiği anlar yer alıyor. Video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Her şeyden habersiz sipariş sırasında bekleyen genç kız, arkadan kendisine sinsice sokulan yaşlı adam tarafından defalarca taciz edildi. O anlar başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bir süre sonra taciz edildiğinin farkına varan genç kız, ani bir hareketle yaşlı adamı boşa düşürdü. Genç kızın durumu fark ettiğini anlayan adam, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Sosyal Medya Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (8)

haksız mıyım:

don, iç çamaşırdır. beden düzgün şekilde örtülürse bu tür tacizlerden vs. korunulur

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SEYMA:

HER ŞEYE DE BİR BAHANENİZ VAR, KENDİNİZE SAHİP ÇIKMAKTAN NE KADAR ACİZSİNİZ.

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Gerard Dirivia:

Hayvanlar örtünmüyor ama onlar bile tacize uğruyor. Bu olay Örtünme ile alakalı değil ruh sağlığı ile alakalı. Çakma müslüman seni

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veli İdi:

Türkiye’de çarşaflı/tesettürlü kadınlarada taciz girişiminde bulunuluyor!!! Mesele bedeni kaptmakmı yoksa harama uzanan zihni kapatmakmı?

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sade vatandaş:

MAL HERİF YAPTIĞIN YORUMA BAK SENİN O ADAMDAN FARKIN YOK

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MoonShine:

Adam Brezilyaya göçmüş bir Mardinliye benzemiyor mu?

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Hasim Yildiz:

Tecrüben var herhalde..

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Ergün Erkuş:

DAHA ÇOK SOSYAL MEDYA OYUNUNA BENZİYOR

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