Yaşlı adam, sipariş sırasında bekleyen genç kızı böyle taciz etti
Brezilya'da kaydedilen bir görüntüde sipariş sırası bekleyen genç kızın, arkasındaki yaşlı adam tarafından taciz edildiği anlar yer alıyor. Video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Her şeyden habersiz sipariş sırasında bekleyen genç kız, arkadan kendisine sinsice sokulan yaşlı adam tarafından defalarca taciz edildi. O anlar başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bir süre sonra taciz edildiğinin farkına varan genç kız, ani bir hareketle yaşlı adamı boşa düşürdü. Genç kızın durumu fark ettiğini anlayan adam, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler milyonlarca kişi tarafından izlendi.