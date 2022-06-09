Yaşlı adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Haberler

Yaşlı adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaşlı adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kanser hastası olduğu öğrenilen 70 yaşındaki adam, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Yaşlı adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kanser hastası olduğu öğrenilen 70 yaşındaki adam, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, Darıca ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Eski Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri tarafından Ahmet Demirösöz'ün evinden bir el silah sesi duyuldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ardından Demirsöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Demirsöz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ahmet Demirsöz'ün kanser hastası olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk - 3. Sayfa