Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi

Yasaklı Bölgeye Giren Rus Turist Alarma Geçirdi

Yasaklı Bölgeye Giren Rus Turist Alarma Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesinde yasaklı bölge olan Tavşan Adası'na kanosu ile giden bir Rus turist, sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Ziyaretin yasak olduğunu bilmediğini belirten turist, uyarılarak geri bırakıldı.

Yasaklı bölgeye giren Rus, ekipleri alarma geçirdi

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde yasaklı bölgeye giren bir kişi sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Rus olduğu öğrenilen kişi uyarılarak, denize açıldığı Küçük Liman bölgesine geri bırakıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinin çok yakınında bulanan kara ile bağlantısı olmayan Tavşan Adası'na kanosu ile giden bir kişi sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Kanosu ile Küçük Liman bölgesinden denize açılan kimliği belirsiz kişi, içerisinde Cenevizliler'den kalma Bizans Kilisesi ve Manastır gibi tarihi kalıntılar bulunması nedeniyle SİT alanı kabul edilen ve girişi yasaklanan Tavşan Adası'na yanaşatı. Kanosunu kayalık alana bırakan şanıs, kayalara tırmanarak adaya çıktı. Adanın zirvesine çıkarak, kısa bir gezinti yapansşahsı gören vatandaşlar ise sahil güvenliği arayarak durumu ihbar etti.

İhbarı üzerine Amasra Sahil güvenlik Grup Komutanlığı botu, harekete geçti. Adadan inen ve kano ile uzaklaşmaya başlayan şahıs sahil güvenlik ekipleri tarafından durduruldu.

Astoria Grande gemisi ile bölgeye felen Rus turist kafilesinde yer aldığı belirlenen kişi ve kanosu bota alındı.

Yapılan görüşmede ise turistin adaya çıkışın yasak olduğunu bilmediği ve merak etmesi nedeniyle adada tur attığını söylediği ortaya çıktı.

Adanın yasaklı bölge olduğu konusunda bilgilendirilen turist ile kanosu açıldığı Küçük Liman bölgesinde geri bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak hayvanları kararı sonrası hayvanseverler AYM'nin kapısına dayandı

Karar sonrası AYM'nin kapısına dayandılar! Arbede çıktı
Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.