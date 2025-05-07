Yasaklı Bölgeye Giren Rus Turist Alarma Geçirdi

Yasaklı bölgeye giren Rus, ekipleri alarma geçirdi

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde yasaklı bölgeye giren bir kişi sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Rus olduğu öğrenilen kişi uyarılarak, denize açıldığı Küçük Liman bölgesine geri bırakıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinin çok yakınında bulanan kara ile bağlantısı olmayan Tavşan Adası'na kanosu ile giden bir kişi sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Kanosu ile Küçük Liman bölgesinden denize açılan kimliği belirsiz kişi, içerisinde Cenevizliler'den kalma Bizans Kilisesi ve Manastır gibi tarihi kalıntılar bulunması nedeniyle SİT alanı kabul edilen ve girişi yasaklanan Tavşan Adası'na yanaşatı. Kanosunu kayalık alana bırakan şanıs, kayalara tırmanarak adaya çıktı. Adanın zirvesine çıkarak, kısa bir gezinti yapansşahsı gören vatandaşlar ise sahil güvenliği arayarak durumu ihbar etti.

İhbarı üzerine Amasra Sahil güvenlik Grup Komutanlığı botu, harekete geçti. Adadan inen ve kano ile uzaklaşmaya başlayan şahıs sahil güvenlik ekipleri tarafından durduruldu.

Astoria Grande gemisi ile bölgeye felen Rus turist kafilesinde yer aldığı belirlenen kişi ve kanosu bota alındı.

Yapılan görüşmede ise turistin adaya çıkışın yasak olduğunu bilmediği ve merak etmesi nedeniyle adada tur attığını söylediği ortaya çıktı.

Adanın yasaklı bölge olduğu konusunda bilgilendirilen turist ile kanosu açıldığı Küçük Liman bölgesinde geri bırakıldı.