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Yasak Olmasına Rağmen Denize Giren Tır Şoförü Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde Moldova uyruklu bir tır şoförü, yasak olmasına rağmen denize girdi ve dalgalar arasında kayboldu. Cankurtaranlar tarafından bulunan şoförün cansız bedeni kıyıya getirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yasak olmasına rağmen denize giren Moldova uyruklu tır şoförü dalgalar arasında kayboldu. Tır şoförünün cansız bedeni cankurtaranlara tarafından bulundu.

Karasu Yeni Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi Karasu Liman'nın batısında 20.15 sıralarında denize giren tır şoförü Moldovalı Igor Popescu (35), bir süre sonra suda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, cankurtaran, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karada ve denizde yapılan arama çalışmaları sonucu Popescu'nun cansız bedeni aynı bölgede cankurtaran ekipleri tarafından bulunarak kıyıya getirildi. Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz adamın cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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