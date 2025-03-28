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Cani çift bebeği öldürüp menfez kenarına atmış, sır perdesi 2 yıl sonra kaldırıldı

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Şanlıurfa'da 2 yıl önce yol kenarındaki menfezin içinde cansız bedeni bulunan bebek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı. Cani çiftin yasak aşk sonucu dünyaya gelen bebeği birlikte öldürdüğü, iz bırakmamak için ikamet ettikleri bölgeden 105 kilometre uzaklıktaki menfezin kenarına bıraktıkları tespit edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 39 Mart 2023'te yol kenarındaki menfez içerisinde bir bebek cesedinin bulunması üzerine, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat unsurları görevlendirildi.

ÖLDÜRÜP MENFEZE BIRAKMIŞLAR

Yapılan kapsamlı ve teknik araştırmalar sonucunda, yabancı uyruklu bir kadının evlilik dışı ilişki sonucu doğurduğu bebeğini erkek arkadaşı ile birlikte öldürdüğü, iz bırakmamak ve kimsenin kendilerinden şüphelenmemesi için ikamet ettikleri bölgeden 105 kilometre uzakta bulunan menfez kenarına bıraktıkları tespit edildi.

CANİ ÇİFT TUTUKLANDI

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayın zanlıları B.M. ve H.M. yapılan operasyonla yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Cani çift bebeği öldürüp menfez kenarına atmış, sır perdesi 2 yıl sonra kaldırıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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