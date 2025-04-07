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'Yasak ilişki' iddiasıyla kurşun yağdırdı

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İstanbul Esenyurt'ta kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu iddia edilen bir kişi, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın motosikletle olay yerinden kaçtığı ve yaralı kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olayın yasak ilişki iddiası üzerine gerçekleştiği ve saldırıyı kuzeninin gerçekleştirdiği öne sürüldü. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu iddia edilen şahıs, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden motosikletle kaçarken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün 16.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Berkay Y. isimli şahıs yolda yürüdüğü esnada motosikletle gelen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. 2 kurşunun isabet ettiği Berkay Y. kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Saldırganın olay yerinden motosikletle kaçtığı öğrenildi.

Yasak ilişki iddiası

İhbar üzerine sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Berkay Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Berkay Y.'nin bir süredir kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu, saldırıyı da kuzeninin gerçekleştirdiği öne sürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

'Yasak ilişki' iddiasıyla kurşun yağdırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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