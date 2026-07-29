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Yasak dinlemeyip ters yöne girdi: O anlar araç içi kamerasına yansıdı

Yasak dinlemeyip ters yöne girdi: O anlar araç içi kamerasına yansıdı
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Eskişehir’de yasak olmasına rağmen dönüş yaparak tek yönlü caddede ters yönde ilerleyen panelvan araç, bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eskişehir'de yasak olmasına rağmen dönüş yaparak tek yönlü caddede ters yönde ilerleyen panelvan araç, bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi üzerinde meydana geldi. Dönülmesi yasak olmasına rağmen Atatürk Caddesi'nden sağa dönerek tek yön olan Şair Fuzuli Caddesi'ne giren panelvan tipi araç, ters yönde ilerlemeye başladı. Cadde üzerinde ters yönde seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün o anları, yolda ilerleyen başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücünün kuralları hiçe sayarak hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı anlar tepki topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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