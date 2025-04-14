Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor

İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor
26 ilde anket yapıldı! İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan

İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, 5 kadınla birlikte uzaya çıktı

Ünlü şarkıcı yanına 5 kadın alıp uzaya çıktı! İlk görüntüler bomba

Yasak Avda Yaban Tavşanı Avlayan Çobana Cezası

Yasak Avda Yaban Tavşanı Avlayan Çobana Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde yasak av döneminde yaban tavşanı avlayan çobana 24 bin 355 lira idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri olayı tespit etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yasak av döneminde yaban tavşanı avladığı tespit edilen çobana 24 bin 355 lira idari para cezası uygulandı.

Sorumluluk alanı olan Sart Mahallesi'nde Önleyici Kolluk Devriyesi faaliyetinde bulunan Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ateşli silah sesi duydu. Yapılan inceleme de sesin kaynağının koyun otlatan H.İ.Ş.(60) olduğu ve yaban tavşanı avladığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Av tüfeğine av el konulurken, yabani tavşanı avladığı tespit edilen çobana ise 24 bin 355 lira idari para cezası uygulandı. - MANİSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.