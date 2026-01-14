Haberler

Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca'nın, "Voleybolcu D.Ç., Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisiydi." şeklindeki ifadesinin yankıları sürerken, söz konusu voleybolcunun geçmişteki bir röportajında, "Telefonunuzdaki en ünlü ismin numarası kim?" sorusuna, "Ekrem İmamoğlu" yanıtını verdiği görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanan sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı.

"VOLEYBOLCU D.Ç., İMAMOĞLU'NUN SEVGİLİSİYDİ"

Karaca'nın ifadesindeki Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti. Bir fotoğrafta yer alan D.Ç. isimli voleybolcunun Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğunu söyledi. Karaca, "Göstermiş olduğunuz voleybolcu D.Ç., Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi idi. Kendisi sadece İmamoğlu'na aitti. Bizimle arası yoktu. D.Ç., Murat ile beraber olmadı." dedi.

"TELEFONUMDAKİ EN ÜNLÜ İSİM İMAMOĞLU"

Karaca'nın iddiasının yankıları sürerken, dikkat çeken bir video ortaya çıktı. Söz konusu voleybolcu D.Ç.'nin geçmişte verdiği bir röportajda, "Telefonunuzdaki en ünlü ismin numarası kim?" sorusuna, "Ekrem İmamoğlu" yanıtını verdiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com / 3-sayfa
