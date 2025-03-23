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Yasağa Rağmen 'U' Dönüşü Yapan Otomobile Motosiklet Çarptı: 2 Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yasak olmasına rağmen 'U' dönüşü yapan otomobile motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Motosikletin sürücüsü ve yolcusunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yasağa rağmen 'U' dönüşü yapan otomobile motosiklet çarptı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yasak olmasına rağmen 'U' dönüşü yapan otomobile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza Zübeyde Hanım Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Doğu Garajı istikametinden gelip İbrahim Sözen Caddesi istikametine gitmekte olan Musa A. Ç.'nin kullandığı 07 BTJ 101 plakalı Motosiklet, kavşağa geldiğinde yasak olmasına rağmen 'U' dönüşü yapan Edip A.'nın kullandığı 34 GD 0024 plakalı FIAT marka otomobile çarptı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Musa A.Ç. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Durmuş D.'nin hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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