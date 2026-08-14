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Kandıra'da Yasağa Rağmen Denize Giren Baba ve 2 Çocuğu Kurtarıldı

Kandıra'da Yasağa Rağmen Denize Giren Baba ve 2 Çocuğu Kurtarıldı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz deniz şartları nedeniyle denize girişin yasaklandığı Bağırganlı Diriliş Koyu'nda, yasağa rağmen denize giren baba ile 2 çocuğu açıkta zor durumda kaldı. Durumu fark eden sahil güvenlik ekipleri, 3 kişiyi denizden çıkararak kurtardı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giriş yasağına rağmen suya giren baba ile 2 çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi. Baba ve çocukları, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kandıra ilçesinde olumsuz deniz şartları sebebiyle 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde denize girişler yasaklandı. Uyarılara rağmen Bağırganlı Diriliş Koyu'nda denize giren baba ile 2 çocuğu, bir süre sonra açıkta zor durumda kaldı. Baba ve çocuklarının çırpındığını fark eden sahil güvenlik ekipleri bölgeye yöneldi. Ekiplerin müdahalesiyle 3 kişi denizden çıkarılarak kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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