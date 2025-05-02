CHP'nin, 'Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi' iddiasına yalanlama

CHP'nin iddiasını görüntüler yalanladı! Direkt polisin üzerine sürmüş
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

Suriye'de ordu yola çıktı, İsrail'in karıştırdığı yere gidiyorlar
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
'Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü' iddiası

"Halil Falyalı'nın en yakınındaki isim öldürüldü"

Yasadışı Bahis Kavgasında Adam Kaçırma: 5 Tutuklama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de yasa dışı bahis yüzünden alacak-verecek meselesi yüzünden bir kişi darp edilip kaçırıldı. Polis, şikayet sonrası düzenlediği operasyonda 6 şüpheliden 5'ini tutukladı. Şüphelilerin evlerinde silah, bıçak ve büyük miktarda nakit para ele geçirildi.

Yasadışı bahis oynamak için verilen borç para kavgasında adam kaçırıp darp ettiler: 5 tutuklama

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yasa dışı bahis nedeniyle yaşanan alacak-verecek meselesinden dolayı darp ve tehdit edilen bir kişinin şikayeti üzerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 22 Nisan 2025 tarihinde yaşanan olayda, hasta bakıcı E.K., yasa dışı bahis nedeniyle yaşanan alacak verecek meselesi yüzünden iş arkadaşı E.G. ile tartıştı. E.K., daha sonra E.G.'nin kardeşi A.B. ve beraberindeki kişiler tarafından zorla bir adrese götürülerek darp edildiği öne sürüldü.

E.K.'nın şikayeti üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, olayla bağlantısı olduğu belirlenen Ö.Y., O.Ş., S.Y. ve F.D., 23 Nisan günü emniyetteki işlemlerin ardından mahkemece, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakılması" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari şüphelilerden A.B. Afyonkarahisar'da, E.G. ise Kırıkkale'de yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.B. aynı suçtan tutuklanırken, E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 1 havalı tabanca, 1 tabanca, 14 adet fişek, 1 sallama, 2 bıçak, 1 muşta, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile birlikte 533 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.