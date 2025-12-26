Haberler

İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı bahis operasyonu: 28 gözaltı


İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleşen yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheli yakalanırken, zanlılara ait 48 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
