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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı
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Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 2.4 milyon dolar işlem hacmine sahip şebeke çökertildi ve 19 şüpheli yakalandı. 13 şüpheli tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana merkezli 3 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda aylık 2 milyon 400 bin dolar işlem hacme sahip şebeke çökertildi, 13 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı bahis şebekelerine yönelik araştırma yaptı. Ekiplerin araştırmasında 39 yaşındaki V.K.'nin liderliğini yaptığı yasa dışı bahis şebekesini belirledi. 3 ay süreyle siber polisleri tarafından teknik takibe alınan şebekenin aylık 2 milyon 400 bin dolarlık işlem hacmine sahip olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Adana merkezli Ankara ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şebekede yasa dışı bahis panelini yöneten kişilerin vardiya sistemiyle çalıştığı, aylık ortalama 60 bin TL maaş aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin ise paralarını kripto üzerinden yurt dışına kaçırdığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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