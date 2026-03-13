İstanbul'da yaşa dışı bahis operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Pentech Bilişim ile bağlantılı olarak yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı faaliyetleri yürüttükleri iddiasıyla 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca söz konusu şirkete ve Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi'ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Mart 2026'da gerçekleştirilen 'Paymix' operasyonu çerçevesinde ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan ön incelemeler sonucu Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı yönünde kuvvetli delillere ulaşıldığı öne sürüldü.

Soruşturma çerçevesinde Pentech Bilişim ile bağlantılı olduğu ve yasa dışı bahis eylemlerine iştiraki tespit edildiği iddia edilen 8 şüpheliye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında ayrıca, söz konusu şirkete ve Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi'ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

Öte yandan suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik, şüphelilere ait 10 adet taşınmaza, 5 adet araç ile şüphelilerin banka hesaplarına el konulduğu öğrenildi. - İSTANBUL

