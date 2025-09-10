Yarış ve Konvoy Yapan 12 Sürücüye Cezalar Kesildi

Eyüpsultan TEM Kuzey Cebeci Tünel Çıkışı mevkiinde yarış ve konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 12 sürücüye 39 bin 831 TL idari para cezası uygulanırken, 8 araç trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 Eylül'de sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin yapılan incelemede, Eyüpsultan ilçesi TEM Kuzey Cebeci Tünel Çıkışı mevkiinde araç sürücülerinin yarış ve konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Araçların plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen E.K. (25), E.K. (21), B.A. (22), T.K. (20), Ü.A. (20), S.A. (27), M.C.Ç. (21), M.K. (22), H.Y. (25), S.K. (26), M.F.Ç. (26) ve M.H.Y. (22) isimli 12 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunun, "kol ve grup halinde araç kullanmak", "saygısızca araç kullanmak", "cam filmi", "sürücünün işaret vermeden şerit değiştirmesi" ve "yasal olmayan plaka" maddelerinden 39 bin 831 TL idari para cezası uygulandı. 8 araç trafikten men edilirken, yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL