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Yarı çıplak şekilde aracının üzerine çıkıp çekiçle tırın camlarını kırdı

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İstanbul'da trafikte tır şoförü ile hafif ticari araç sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen ticari araç sürücüsü, eline aldığı çekiçle aracının üzerine yarı çıplak bir şekilde çıkarak tırın camlarını kırmaya başladı. Tır şoförü ise gaza basıp aracı bariyerlere sıkıştırarak olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul'da trafikte yine gergin anlar yaşandı. Tır şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

ARACININ ÜZERİNE ÇIKIP ÇEKİÇLE TIRIN CAMINI KIRDI

Edinilen bilgilere göre, öfkelenen hafif ticari araç sürücüsü, eline aldığı çekiçle aracının üzerine yarı çıplak bir şekilde çıkarak tırın camlarını kırmaya başladı. Tır şoförü ise gaza basarak aracını hızla hareket ettirdi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bir süre sonra tır şoförü, ticari aracı bariyerlere sıkıştırarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan bu gerginlik, trafikteki diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

Yarı çıplak şekilde aracının üzerine çıkıp çekiçle tırın camlarını kırdı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAdem Karagöl:

Tırcı arkadaşı tebrik ederim

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Haber YorumlarıMehmet Bora GÜR:

Trafikte tırcılar hep bu tarz kazalar yapıyor. Ve bahaneleri basit kör nokta. Tırlara zorunlu sensör sistemi getirilmeli adam haklı aynısını yaşadım. Ya da tırların aktif çalışma saatleri değiştirilmeli. Yazık günah dünya para verdiğimiz araçlarımız tırların sürtmelerinde çok büyük hasarlar alıyorlar.

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Haber Yorumlarıkorsan71:

şöfö insan tırın sağ tarafına girilmiyeceğini bilir mal olursan böyle olur çekicin sapını sok bi tatafına

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Haber YorumlarıMehmet Sen:

oyuncak gibi arabayla koca tırın sağından kör noktasından geçilemeyeceğini maalesef toplum olarak hala öğrenemedik.

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Haber YorumlarıXYZ.:

Iyi yapmis, belli ki tirci suclu. Tir soforleri cok hayvanca arac kullaniyor.

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