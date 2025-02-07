Boşanma davasında Besim Tibuk'a Yargıtay'dan kötü haber

Eski LDP Genel Başkanı ve iş insanı Besim Tibuk ile eşi Serap Tibuk geçtiğimiz yıl boşanma kararı almıştı. 36 yıllık birlikteliği olan çiftin evlilikleri bitse de tazminat anlaşmazlığı devam ediyor.

500 MİLYON MADDİ, 1 MİLYAR LİRA DA MANEVİ TAZMİNAT İSTEDİ

Serap Tibuk, kendisine ekonomik şiddet uygulandığını iddia ederek eşine boşanma davası açtı. Tibuk, eşinden 2 milyar 500 milyon lira maddi ve 1 milyar lira manevi tazminat talep etti.

YARGITAY 50 MİLYON TAZMİNATI AZ BULDU

İstanbul 14. Aile Mahkemesi, boşanmaya neden olan olaylarda Besim Tibuk'un kusurlu olduğuna karar vererek, Serap Tibuk'a 750 milyon lira maddi, 500 bin lira yoksulluk nafakası ile 100 milyon lira da manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Bir üst mahkeme olan istinafa taşınan davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yoksulluk nafakasını fazla bularak 350 bin liraya indirdi. 750 milyon lira olan tazminatı 50 milyon liraya indiren mahkeme, manevi tazminat talebine ise ret kararı verdi. Yargıtay ise istinafın 50 milyon lira tazminat miktarını az bulurken, verilen kararın bozulmasına hükmetti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesince verilen kararda şu ifadeler yer aldı:

"Tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlar, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri dikkate alındığında kadın yararına takdir edilen maddi tazminat azdır. Daha uygun miktarda tazminat takdiri gerekir. Açıklanan sebeplerle bölge adliye mahkemesi kararının kadın yararına maddi tazminat miktarı yönünden bozulmasına karar verildi."