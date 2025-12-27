Haberler

Yardım bahanesiyle girdi, duvarlara rezil yazılar yazdı

Güncelleme:
Kocaeli'de, "İznimiz var, yardım topluyoruz" diyerek binalara giren şahıs bina duvarlarına, "Kadınlar iyi" yazıp ok işaretleriyle daireleri işaretledi. Güvenlik kameralarının kendisini kaydettiğini fark eden şahıs, yazıyı silmeye çalıştı.

Kocaeli'de bir binaya "yardım topluyoruz" diyerek giren şüpheli bir şahıs, apartman duvarlarına "Kadınlar iyi" yazarak bazı daireleri ok işaretleriyle işaretledi.

GÜVENLİK KAMERASINI FARK EDİNCE YAZIYI SİLMEYE ÇALIŞTI

Çevredeki güvenlik kameralarını fark edince paniğe kapılan şahıs, yazdığı yazıları silmeye çalışarak binadan hızla uzaklaştı.

Olayın ardından bina sakinleri büyük tedirginlik yaşarken, durum emniyet güçlerine bildirildi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şahsın kimliğini tespit etmek için inceleme başlattı.

