Yardım bahanesiyle girdi, duvarlara rezil yazılar yazdı
Kocaeli'de, "İznimiz var, yardım topluyoruz" diyerek binalara giren şahıs bina duvarlarına, "Kadınlar iyi" yazıp ok işaretleriyle daireleri işaretledi. Güvenlik kameralarının kendisini kaydettiğini fark eden şahıs, yazıyı silmeye çalıştı.
Kocaeli'de bir binaya "yardım topluyoruz" diyerek giren şüpheli bir şahıs, apartman duvarlarına "Kadınlar iyi" yazarak bazı daireleri ok işaretleriyle işaretledi.
GÜVENLİK KAMERASINI FARK EDİNCE YAZIYI SİLMEYE ÇALIŞTI
Çevredeki güvenlik kameralarını fark edince paniğe kapılan şahıs, yazdığı yazıları silmeye çalışarak binadan hızla uzaklaştı.
Olayın ardından bina sakinleri büyük tedirginlik yaşarken, durum emniyet güçlerine bildirildi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şahsın kimliğini tespit etmek için inceleme başlattı.
