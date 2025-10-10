Yaralıya müdahale eden ambulans ekibine 'Biraz geri alır mısınız?' dedi, tepki yağdı

Kaza yapan sürücüye müdahale eden ambulans ekipleri yoldan aracın ile geçen bir kadının "Ambulansı biraz geri alır mısınız. Geçmem lazım, acil işim var" talebiyle karşılaştı.

Aydın'da tepki çeken bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kentte kaza yapan sürücüye ambulans ekipleri müdahale etmeye başladı.

SÜRÜCÜNÜN TALEBİYLE ŞOKA UĞRADILAR

Yaralıya müdahale edildiği sırada yoldan geçen bir kadının "Ambulansı biraz geri alır mısınız. Geçmem lazım, acil işim var" demesiyle şoka uğradı. O anlar kameralara da yansıdı.