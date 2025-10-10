Haberler

Yaralıya müdahale eden ambulans ekibine "Biraz geri alır mısınız?" dedi, tepki yağdı

Yaralıya müdahale eden ambulans ekibine 'Biraz geri alır mısınız?' dedi, tepki yağdı
Yaralıya müdahale eden ambulans ekibine
Aydın'da kaza yapan sürücüye müdahale eden ambulans ekipleri, o sırada yoldan geçen bir kadının "Ambulansı biraz geri alır mısınız. Geçmem lazım, acil işim var" demesiyle şoka uğradı. O anlar kameralara da yansıdı.

Aydın'da tepki çeken bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kentte kaza yapan sürücüye ambulans ekipleri müdahale etmeye başladı.

SÜRÜCÜNÜN TALEBİYLE ŞOKA UĞRADILAR

Yaralıya müdahale edildiği sırada yoldan geçen bir kadının "Ambulansı biraz geri alır mısınız. Geçmem lazım, acil işim var" demesiyle şoka uğradı. O anlar kameralara da yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
