İkinci kez roket saldırısında yaralanan adamın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri güldürdü: Bu yüzden mi beni hedef alıyorlar?

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın roketli saldırısında yaralanan Ahmet Doğan'ın kendisini ziyaret eden AK Parti Milletvekili Ali Şahin'e söyledikleri herkesi güldürdü. Daha önce de roket saldırısında yaralandığını söyleyen Doğan, "Ben devamlı Cumhurbaşkanımızı paylaşıyorum, acaba bunun için mi beni hedef alıyorlar bunlar. Bilmiyorum" dedi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü YPG/PKK tarafından gündüz saatlerinde 5 roket atıldı. Saldırıda 2 vatandaşımız hayatını kaybederken, 2'si ağır 19 kişi de yaralandı.

SÖYLEDİKLERİYLE HERKESİ GÜLDÜRDÜ

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, saldırıda yaralanan Ahmet Doğan'ı ameliyat öncesi ziyaret etti. Doğan'ın Şahin'e söyledikleri herkesi güldürdü.

"BUNUN İÇİN Mİ BENİ HEDEF ALIYORLAR"

Daha önce de roket saldırısında yaralandığını belirten Ahmet Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini kaydederek, "Hep böyle oluyor. İkinci kez vurdular. Daha önce birkaç yıl önce de bizim evin 20 metre yakınlarına düşmüştü. Ben devamlı Cumhurbaşkanımızı paylaşıyorum, acaba bunun için mi beni hedef alıyorlar bunlar. Bilmiyorum" diye konuştu.

"BİZ SERHAT ŞEHRİYİZ"

Doğan'ın yorumu nedeniyle gülmekten kendini alıkoyamayan Milletvekili Ali Şahin, "Kurşun adres sormaz derler ama biz serhat şehriyiz. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada Müslüman Türk olarak yaşamak çok zor, kolay değil. Allah'a hamdolsun bütün düşmanlara, bütün güçlüklere rağmen bu coğrafyada varlığımızı devam ettireceğiz hep birlikte. Bunlar bizi yıldırmayacak. Onlar bizi yıldıramayacak" dedi.