Yaralı Yavru Karaca Kurtarıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaralanarak bariyerlerin altına sıkışan yavru karacanın kurtarılma anı kameraya yansıdı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Topaktaş Yaylası yolu üzerinde bariyerlerin altında mahsur kalan yavru karacayı fark eden Ahmet Ziya Kaplan, yardıma koştu. Ayağından yaralı olan yavru karacayı kurtaran Kaplan, hayvanı aracının bagajında ilçe merkezine taşıdı. Kaplan'ın yaralı karacayı kurtarma anıysa cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaplan tarafından kurtarılan yavru karaca, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Duyarlı vatandaşsa yaptığıyla takdir topladı. - HATAY