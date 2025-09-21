Yaralı Yaban Keçisi Jandarma Ekiplerince Tedavi Edildi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaralı halde bulunan yaban keçisi jandarma ekiplerince tedavi edilmesi için DKMP'ye teslim edildi.

Üzümlü'ye bağlı Kureyşlisarıkaya köyü Gülpınar mezrasında ikamet etmekte olan Mehmet Uludağ tarafından arazide yaralı halde bir yaban keçisi bulunduğu bilgisini vermesi üzerine, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince (HAYDİ) yaralı yaban keçisi bulunduğu bölgeden alınarak Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Yaban keçisi burada görevli veteriner tarafından muayene ve tedavisinin yapılmasını müteakip doğal yaşam alanına tekrar bırakılacak. - ERZİNCAN