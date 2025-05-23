Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, kırsal bölgede devriye ve kontrol gerçekleştirdiği sırada kanadı yaralı bir kızıl şahin fark etti. Yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak. - ŞANLIURFA