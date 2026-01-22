Haberler

Yaralı boz şahine şefkat eli

Yaralı boz şahine şefkat eli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir esnaf tarafından yaralı halde bulunan boz şahin, veteriner hekimde tedavi edildikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Esnaf Ali Sesişen, kuşun bakımının ardından doğaya geri bırakılacağını belirtti.

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir esnaf tarafından yaralı olarak boz şahin bulundu. Şahin, veteriner hekimde yapılan tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Korgan ilçesinde pastanesi bulunan esnaf Ali Sesişen, bir süre önce kanadından yaralı ve yorgun halde yırtıcı bir kuş buldu. Atmaca zannettiği hayvanı, veteriner hekime götüren Sesişen, kuşun boz şahin olduğunu öğrendi. Gerekli tedavisi yapılan kuş, sonrasında ise Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

"Bu hayvanların alanları doğadır"

Kuşu tedavi için aldıklarını ve gerekli bakımların ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceklerini ifade eden Ali Sesişen, "Bu boz şahin yırtıcı bir kuş. Biz bunu avlanamamış, aç kalmış ve tek kanadından da hafif bir şekilde yaralı olarak bulduk. Önce veterinere götürdük, gereken müdahale yapıldı. Ön incelemeden sonra şimdi ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceğiz. Bu hayvanların alanı doğadır, bunların genellikle bölgemize göçmen kuş olarak geliyorlar ve yaz aylarında geri göç ediyorlar. Şu an burada kar da çok olduğu için avlanamamış ve bakımsız olduğu için de kaçamamış" dedi.

Öte yandan ekiplerin gelerek kuşu teslim aldığı öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu

Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

İsrail'e çağrı yapan YPG'nin 2 numarası öldürüldü iddiası
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

İsrail'e çağrı yapan YPG'nin 2 numarası öldürüldü iddiası
Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir

Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir
39 yıllık et firması iflasın eşiğinde

39 yıllık dev firma iflasın eşiğinde! Mahkeme reddetti