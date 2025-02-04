Yaralı Bayağı Balaban Kuşu Jandarma Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğada yaralı halde bulunan bir bayağı balaban kuşunu koruma altına aldı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Murat Köprüsü bölgesinde icra edilen önleyici faaliyet sırasında Murat Nehri kıyısında uçamayan bir bayağı balaban kuşu fark etti. Yaralı olduğu anlaşılan kuş, ekipler tarafından yakalanarak ilk kontrolleri yapıldı.

Jandarma ekipleri, kuşun gerekli tedavisinin yapılması ve doğal yaşam alanına sağlıklı bir şekilde dönebilmesi için Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim etti. - MUŞ