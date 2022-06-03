Yaralanan paraşütçünün imdadına Burdur UMKE yetişti - Haberler

Burdur'da havalandığı paraşütle mecburi iniş yapan ve ayağından yaralanan kadın sporcu, UMKE ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından 29 Mayıs - 3 Haziran 2022 tarihleri arasında "Çameli Bahar Mesafe Yarışması" çerçevesinde Çameli Yaylacık Dağı'ndan paraşütü ile havalanan Emine İ. (26), paraşütü ile Yusufça Kasabası Yaylası'na mecburi iniş yapmak zorunda kaldı. Ayağından yaralanan genç paraşütçünün imdadına UMKE ekibi yetişti.

Gölhisar ilçesindeki yarışmada görev alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Gölhisar Yusufça Kasabası Yaylası'nda sağ ayağından yaralanan yamaç paraşütü sporcusuna olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sporcunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa