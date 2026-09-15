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Yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan şüpheli, 4 silahla yakalandı

Yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan şüpheli, 4 silahla yakalandı
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Mersin’in Tarsus ilçesinde kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan şüpheli yakalandı, 4 adet tabanca ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan şüpheli yakalandı, 4 adet tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dört farklı kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs konularının şüphelisi Y.P.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmasında şüphelinin saklandığı adres tespit edilerek operasyon yapıldı. Operasyonda şüpheli yakalanırken, 4 adet tabanca, şarjörler ve 31 adet mermi ile 28 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 parça halinde metamfetamin ele geçirildi.

Emniyette işlemleri yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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