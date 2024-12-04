Yaptığı rezilliği kayda alıp "İyi bozarım" notuyla paylaştı
Trafikte seyir halinde olan genç kız, aracın direksiyonunu çıkartarak diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anları kayda aldırıp sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmeyen genç kız, "Kuyumcu değilim ama iyi bozarım" notunu düştü.
Son dönemlerde trafikte kaydedilip sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde seyir halindeyken arabanın direksiyonunu çıkaran genç bir kız var.
"KUYUMCU DEĞİLİM AMA..."
Trafikte diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan genç kızın o anları kayda aldırıp sosyal medya hesabından "Kuyumcu değilim ama iyi bozarım" notuyla paylaşması dikkat çekti.