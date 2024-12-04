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Yaptığı rezilliği kayda alıp "İyi bozarım" notuyla paylaştı

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Trafikte seyir halinde olan genç kız, aracın direksiyonunu çıkartarak diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anları kayda aldırıp sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmeyen genç kız, "Kuyumcu değilim ama iyi bozarım" notunu düştü.

Son dönemlerde trafikte kaydedilip sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde seyir halindeyken arabanın direksiyonunu çıkaran genç bir kız var.

"KUYUMCU DEĞİLİM AMA..."

Trafikte diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan genç kızın o anları kayda aldırıp sosyal medya hesabından "Kuyumcu değilim ama iyi bozarım" notuyla paylaşması dikkat çekti.

Yaptığı rezilliği kayda alıp
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Genç yaşta akrabasına büyük bir sorumluluk verdi
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Kadın polisten iş adamına akılalmaz tuzak
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Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

İş mi yani şimdi bu. Hem kendini hem diğer araç sürücülerini tehlieye atıyor. Trafikten men edilip ceza verilmeli. İsbatı da videoda

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Haber YorumlarıHALİS ER:

direksiyonsuz araç kullanan kadın düşün sana neler yapar

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Haber YorumlarıKonuralp:

Kuyumcu değilsin ama yakında imamın kayıgına binersin.

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Haber YorumlarıAtilla B.:

Boş varlıkların sayısı arttıkça toplumun geleceğinin parlak olmayacağı belli şimdiden...

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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

Vay patlamış mısır ayı yavrusu

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Haber YorumlarıSerdar null:

cahilliğinde bukadarı yani yetkililer ömür boyu ehliyet alamamaksızın el koymalı araç alım satımıda bu kişinin adına yasaklanmalı

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