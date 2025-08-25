Yaprak Keserken Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Yaprak Keserken Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Batman'ın Sason ilçesinde yaprak toplamak için meşe ağacına çıkan 67 yaşındaki Ramazan Belge, dengesini kaybederek düştü ve hayatını kaybetti. Olay sonrası cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde yaprak keserken meşe ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarmak için insan zinciri oluşturuldu.

Olay, Sason ilçesine bağlı Gürgenli köyü Güvenç mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Belge (67) hayvanları için meşe ağacından yaprak kesmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Belge'nin eve dönmemesi üzerine ailesi köy çevresinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda Belge'nin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belge'nin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarmak için ise insan zinciri oluşturuldu. Ramazan Belge'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sason Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
