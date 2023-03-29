Yapay zekayla fotoğraflarını müstehcen içeriklere çevirip taciz ettiler

Sosyal medyadan "Yardım edin" diyerek çağrı yapan genç kızın başına gelenler, herkesin başına gelebilir...

Sosyal medyadaki fotoğraflarından yapay zeka aracılığıyla müstehcen içerikli videolar hazırlayan bir tacizci genç kızın hayatını kabusa çevirdi.

Show Habere konuşan Aleyna Ketenci kendisinin yıllar önce çektiği fotoğrafları dahi saklayan bir erkeğin yapay zeka kullanarak söz konusu fotoğrafları müstehcen içeriklere dönüştürerek kendisine gönderdiğini söyledi. Kimliği belirsiz olan erkeğin bazı fotoğrafları yapay zeka ile canlandırarak müstehcen sözler ile seslendirdiği görüldü.

Aleyna Ketenci verdiği röportajda 'Gerçekten normal bir insanın aklına gelemez böyle şeyler ancak bir psikopatın aklına gelir' dedi. Gönderdiği maillerde ev ve iş yeri adresinin de kayıtlı olmasından dolayı endişelendiğini dile getiren Aleyna Ketenci "Hiçbir şeyden korkmayın" dedi.