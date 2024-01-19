Yanlış yerden döndüğü için ceza yiyen sürücü: "Konuma göre gidiyordum"

Şişli'de dron destekli trafik denetim yapıldı

İSTANBUL - Şişli'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde yanlış dönüş yapan sürücüler dron ile tek tek tespit edilirken, 10 sürücüye toplamda 6 bin 900 lira para cezası kesildi. Ceza yiyen sürücü konuma göre gittiği için ceza yediğini söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen havadan dron destekli denetimlerde dönüşe yasak yerden dönen sürücüler tespit edilerek uygulama noktasına getirildi. Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi. Dron ile yapılan denetimde 10 sürücüye yasak yerden dönüş yaptığı gerekçesiyle toplam 6 bin 900 lira para cezası kesildi.

Konuma göre gittiği için trafik cezası yediğini ifade eden Ayhan Yavuz "Buradan ters dönüş yaptım. Ters dönüş yaptığımdan dolayı şu anda ceza uygulandı. Ben de tabii oradaki o işareti görmediğim için yani bilerek yapmadım. Ben hak etmiyorum şu cezayı. 690 lira ceza. Ben nereye kadar ceza ödeyeceğim, zor geçiniyoruz zaten. ya bunu devlet büyüklerimize de bir iletelim. Al bak, geldim buraya bir ekmek parası için. Bir işimizi yapmaya geldik. Ama maalesef hiçbir şey kazanamadan ceza yiyoruz şu anda. Bizim yediğimiz ceza hak etmiyoruz. Ben görmedim bilerek yapmadım yani. Döndüğüm yer yani döndüğüm kavşak bu tarafa verdiğini ama buraya döndüğünü hiç hesaplamadım. Konuma göre gidiyorum ben. Sonunda buraya gösterdi yani "dedi.