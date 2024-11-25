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Yanlış Anlaşılan Cenaze Hazırlığı Şaşırttı

Yanlış Anlaşılan Cenaze Hazırlığı Şaşırttı
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan ilginç olayda, hasta yakınlarına hastanın ölmek üzere olduğu bilgisi verilmesi sonrası cenaze hazırlığı başladı. Ancak hastanın hayatta olduğu sonradan öğrenilince cenaze programı iptal edildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ilginç bir olay yaşandı. Rahatsızlığı dolayısıyla yakınları tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen bir hastadan kan ve idrar alan hastane görevlileri sonuçlar beklendiği sırada "Hastanız için cenaze aracı isteyin" denilince hasta yakınları cenaze hazırlığı yaptı. Salası verilip defin için hazırlık başlatılan hastanın ölmediği belirtilince cenaze programı iptal edildi. İlginç olay Aydın'da gündem oldu.

Edinilen bilgiye göre; Köşk İlçesi'ne bağlı Kırsal Ilıdağ Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir rahatsız olan 77 yaşındaki Naile Gökcük, sabah saatlerinde yakınları tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Tedavisi devam ettiği sürede hasta yakınlarına hastane görevlileri tarafından "Hastanız için cenaze aracı isteyin" denilince hasta yakınları da cenaze hazırlığı başlatıldı.

"Salası verildi, sonra cenaze programı iptal edildi"

Hastanedeki sağlık görevlilerinin 'cenaze aracı isteyin' uyarısı üzerine ilgili yerleri ve köyü arayıp cenaze hazırlığına başladıklarını belirten Naile Gökcük'ün oğlu Fatih Gökcük, "Annemi hastaneye getirdik. Kan ve idrar örnekleri alındı. Sonuçları beklendiği sırada yanıma gelen hastanenin sağlık görevlisi 'cenaze aracı isteyin' dedi. Ben de bunun üzerine köydeki yakınlarımı arayıp durumu bildirerek cenaze hazırlığı yapılmasını istedim. Annemin salasını verdirdik. Hazırlığa başladık. Daha sonra sağlıkçılar tekrar yanımıza gelip, annemin kalbini yeniden çalıştırdıklarını belirttiler" diye konuştu.

Oldukça geniş bir aileye sahip olan Naile Gökcük'ün salasının verilmesi üzerine Ilıdağ Köyü'nde Aydın'da bulunan pek çok yakını cenaze programı için işlerinden izin aldı. Bir süre sonra cenaze programının iptal olduğunu öğrenen herkes şaşkınlığını gizleyemedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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