Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı
Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gündem yaratacak yorum
DEM Parti: İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir

DEM Parti'den tartışma yaratan Sırrı Süreyya Önder iddiasına yalanlama
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa çıkarmak isteyen Candaş Tolga Işık'a tehdit

Ahmet Minguzzi'nin ailesini konuk edecekti! Candaş Tolga Işık'a tehdit

Yanık Unutulan Sigara Balkonu Küle Çevirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da balkonda unutulan yanık sigara, kağıtların tutuşmasına neden olarak balkonun alevler içinde kalmasına sebep oldu. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Yanık unutulan sigara balkonu küle çevirdi

BURSA - Bursa'da balkonda yanık unutulan sigara, balkonu küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle, büyük facia önlenmiş oldu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balkonda hava aldıktan sonra içeri giren vatandaş, yanık olan sigarasını rafta unuttu. Rafta bulunan kağıtların biranda alev almasıyla balkon ateş topuna döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Balkonda başlayan yangın, büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÇİBİR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.