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Kadın, Yanıbaşındaki Yangını Salça Kaynatarak İzledi

Kadın, Yanıbaşındaki Yangını Salça Kaynatarak İzledi
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir arazide çıkan anız yangını, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında arazinin kenarında salça kaynatan bir kadının, ekiplerin yangına müdahalesini sakin bir şekilde izlemesi çevredekileri şaşırttı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, yanı başında çıkan arazi yangınını salça kaynatarak izledi.

Edinilen bilgiye göre, Beyazşehir Mahallesi Çınarbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada arazinin kenarında salça kaynatan bir kadın da olup biteni izledi. Ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, kadının salça kaynatarak yangını ve müdahaleyi izlemesi görenleri şaşırttı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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