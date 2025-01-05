Yangında ölen iki kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'de, müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden Yusuf Ali Taşkın (4) ile kardeşi Yusuf Ömer Taşkın (2), hayatını geçtiğimiz gün kaybetti. İki kardeş bugün yan yana toprağa verildi.

KARDEŞLERİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 2 kardeşe ait son görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; annesi Zehra Taşkın ile önceki gün, gündüz saatlerinde markete gelen Yusuf Ali'nin yiyecek ve içecek aldığı, Yusuf Ömer'in ise bebek arabasında oturduğu anlar yer aldı.

Kardeşlerin cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Dereli Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Mahalle mezarlığında öğle vakti yapılan kardeşlerin cenazesine, Coşkun Taşkın'ın yanı sıra Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, siyasi parti temsilcileri, aile yakınları ve mahalleli katıldı. İmamın cenaze namazında "Şahitlik almayacağız." sözleri ise yürekleri burktu.