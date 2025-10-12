Haberler

Yangında Merve Kerse Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan bir yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Merve Kerse, kuzeni Bekir Çeçen'in yanı sıra toprağa verildi. Yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

1) YANGINDA BEKİR'İN ARDINDAN MERVE DE KURTARILAMADI (3)

KUZENİ BEKİR'İN YANINA DEFNEDİLDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden kuzeni Merve Kerse'nin (5) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Merve'nin cenazesi, Kızıltepe ilçesine getirilerek gözyaşlarıyla aynı yangında yaşamını yitiren kuzeni Bekir Çeçen'in (5) yanında toprağa verildi.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
Güne depremle uyanan ilimiz için Naci Görür'den korkutan değerlendirme

Güne depremle uyanan ilimiz için Naci Görür'den korkutan değerlendirme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak

Yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak
Güne depremle uyanan ilimiz için Naci Görür'den korkutan değerlendirme

Güne depremle uyanan ilimiz için Naci Görür'den korkutan değerlendirme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.