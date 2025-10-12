Yangında Merve Kerse Hayatını Kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan bir yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Merve Kerse, kuzeni Bekir Çeçen'in yanı sıra toprağa verildi. Yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.
1) YANGINDA BEKİR'İN ARDINDAN MERVE DE KURTARILAMADI (3)
KUZENİ BEKİR'İN YANINA DEFNEDİLDİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden kuzeni Merve Kerse'nin (5) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Merve'nin cenazesi, Kızıltepe ilçesine getirilerek gözyaşlarıyla aynı yangında yaşamını yitiren kuzeni Bekir Çeçen'in (5) yanında toprağa verildi.
Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa