Haberler

Erzurum Keresteciler Sitesi'ndeki yangın davası sonuçlandı

Erzurum Keresteciler Sitesi'ndeki yangın davası sonuçlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında iki işçi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. İş yeri sahibi Muzaffer Şahin, mahkemede 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı fakat cezası adli para cezasına çevrilerek tahliye edildi.

Erzurum'da iki işçinin hayatını kaybettiği ve altı kişinin de yaralandığı yangınla ilgili yargılama yapan mahkemeden karar çıktı. İş yeri sahibi Muzaffer Şahin tahliye oldu.

Yangın sonrası gözaltına alınan ve daha sonra kusurlu bulunarak tutuklanan iş yeri sahibi Muzaffer Şahin, 5'inci Ağrı Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Verilen ceza 288 bin TL adli para cezasına çevrildi ve şahsın tahliyesine karar verildi.

Erzurum Keresticiler Sitesi'nde 17 Ocak 2026'da mobilya üretimi yapılan bir iş yerinde patlamanın ardından yangın çıkmıştı. Yangın sonrası hastaneye kaldırılan 8 şahıstan Musa Coşkun ile Serhat Kısa hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan iş yeri sahibi Muzaffer Şahin ise, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan mahkeme tarafından tutuklanmış ve hakkında Erzurum 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Duruşma sonunda Muzaffer Şahin, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' ve 'Taksirle yangına neden olma' suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu ceza 288 bin TL adli para cezasına çevrilerek şahıs tahliye edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu

Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu

Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da

Yuvaya döndü! Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da