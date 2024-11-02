Üye Girişi
Haberler

Yangında Hayatını Kaybeden Yaşlı Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yangında Hayatını Kaybeden Yaşlı Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 84 yaşındaki Hanife Atov, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Yangın, mahalle muhtarının evinde meydana geldi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Yangın, sabah saatlerinde Ahiler Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle muhtarı Metin Atov'a ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından eve giren ekiplerce mahalle muhtarı Metin Atov'un, 84 yaşındaki annesi Hanife Atov'un cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından Atov, Pamukova Ahılar Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Canımı sıktı' diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı

"Canımı sıktı" diyerek Şirin'i öldüren cani için şimdi hesap vakti

 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış

İşte Küçük Şirin'in öldürülmeden 1 gün önceki görüntüleri

 Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim

"CHP'nin 6 okundan biri milliyetçiliktir, yörüngesini şaşıran ben değilim"
Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

Yol verilmeyen ambulansla ilgili gerçek çok başka çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri BAYERN MUNIH- UNION BERLIN MAÇI İZLE! Bayern Münih- Union Berlin maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı HD, şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ANLATIM! Kayserispor- Adana Demirspor maçı HD, şifresiz izleme linki var mı? SON DAKİKA: 2 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları... HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ: 2025 Hac kayıtları ne zaman? Kayıtlar nereden yapılacak? Şirin Elmas nerede bulundu, öldürüldü mü? Sivasspor- Rizespor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor- Rizespor maç özeti! SİVASSPOR- RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor-Rizespor maçı HD, şifresiz, kesintisiz izleme linki var mı? Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? 9 aylık bebeği istismar eden babaya ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.