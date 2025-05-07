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Yangında 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı: Çöp Evde Felaket

Yangında 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı: Çöp Evde Felaket
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çöp evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti, oğulları ise ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında yaşanan zorluklar dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çöp evde yangın çıktı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çöp evde dönmüş bir apartman dairesinde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Karı koca çift hayatını kaybettiği yangında oğulları ise ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Poyraz Caddesi Metaş 1 Apartmanı 3. katındaki dairede henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Yangına müdahale için gelen itfaiye ekipleri ise gördükleri manzara karşısında şok oldu. Çöp eve dönen daireye müdahalede zorlanan ekipler, evde mahsur kalan Hande Savaştan'ı çıkarmak için ise elektrik tellerinin merdivenli araca engel olması nedeniyle atlama yatağını açtı. Atlama yatağına pencereden düşen kadın daha sonra Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan yangına müdahale ederek söndüren ekipler salonda Hande Savaştan'ın eşi Ali Savaştan'ı ölü şekilde buldu. Banyoda ise çiftin çocukları Cengizhan Savaştan ise ağır yaralı olarak bulundu. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra ise durumu ağırlaşan hasta Bursa'ya sevk edildi.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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