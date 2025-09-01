Yangın Söndürme Uçağı Acil İniş Yaptı: Pilot Kurtarıldı

Yangın Söndürme Uçağı Acil İniş Yaptı: Pilot Kurtarıldı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde yangın söndürme uçağı, teknik arıza nedeniyle tarlaya acil iniş yaptı. Kazada pilot sağ olarak kurtarıldı, uçağın kaldırılması için askeri helikopter sevk edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında tarlaya acil iniş yaparak kaza kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı, askeri helikopter ile olay yerinden kaldırıldı.

Olay 29 Ağustos tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına katılan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme uçağı teknik bir arıza nedenle tarlaya acil iniş yaparak kaza kırıma uğradı. Kaza sonrası bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazadan pilotu sağ olarak kurtarıldı. Kaza kırıma uğrayan uçak ekiplerin olay yerinde incelenmesinin ardından askeri helikopter ile olay yerinden kaldırıldı. - MUĞLA

