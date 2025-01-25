Yangın faciasında ölen Özüm'ün ablası otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı Grand Kartal otelde çıkan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Özüm Karataş'ın ablası Müge Karataşlı yangın esnasında otelin içinde çektiği bir videoyu paylaştı.

"GÖRDÜĞÜNÜZ ÇARESİZLİKTEN HAYATTA KALMAYI BAŞARDIK"

Yangına otelin 8'inci katında yakalanan Karataşlı, ailesiyle beraber yaşadığı çaresizliği kayıt altına aldığı görüntüleri, "Ailem ve ben bu videoda gördüğünüz çaresizlikten hayatta kalmayı başardık... Kime kızacağımız, kimden hesap soracağımızı bile bilmediğimiz bir olayın içindeyiz… Kardeşimin mutlu yaşadığı 17 yılın hatrına içimize su serpmeye çalışmaktan başka çaremiz yok..." notuyla paylaştı.

"ÖLMEK ÜZEREYİZ"

Görüntülerde arkadan yardım çığlıkları ve bir şeylerin kırıldığı duyuldu. Karataşlı videoda, "Şu anda Bolu Kartalkaya Grand Kartal'dayız. Yangın çıktı 8. katta mahsur kaldık. Sanırım ölmek üzereyiz. Hayat çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

"ARKADAKİ SESLER, AMAN ALLAH'IM"

Görüntüleri izleyen kullanıcılar, "Gözlerim dolarak izledim Allah'ım bir daha yaşatmasın", "Her bir videoyu ilk defa izliyor gibi ürperiyorum. Arkadaki sesler Aman Allah'ım.", "Allah sabır versin nasıl geçer acısı nasıl unutulur" ve "Adalet yerini bulsun" gibi yorumlar yaptı.

ÖZÜM BAŞKA YÖNE KAÇINCA KAYBOLMUŞTU

Yangın faciasına Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de yakalanmıştı. Uykularında yangına yakalanan aile, büyük panik sırasında oteli terk edebilmişti ancak ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı, başka yöne kaçınca kaybolmuştu. Facianın hemen ardından kızlarını arayamaya başlayan aile ise acı haberi almıştı. Hayatını kaybeden Özüm Karataşlı'nın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verilmişti.

"YAVRUMUN ÖLÜSÜNÜ TEŞHİS ETTİRDİLER"

Acılı anne Nilgün Karataşlı, "Yavrumun ölüm haberi gazete manşetlerinde, yavrumun ölüsünü teşhis ettirdiler, bir anne ölüyü nasıl teşhis eder?" diyerek gözyaşlarına boğulmuştu.

"BU MEMLEKETTE UCUZ İNSAN HAYATI"

Baba Macit Karataşlı ise, "Ciğerim yanıyor, meleğimi kaybettim. Hiçbir önlem yoktu. Yangın merdiveni yok, ne alarm ne dedektör var. Biz çarşafı aşağıya sarkıttık. Özüm ablaları ile kalıyordu, biz eşimle kalıyorduk. O uyandı, bizi uyandırdı. Tesadüf odasının karşısında asansör var. 'Hadi gidiyoruz çabuk' deyince oda panikle koşmuş binmiş asansöre, orda hepsi birden vefat etti. Kime ne diyeyim? Bu memlekette ucuz insan hayatı. O suçu ötekine atıyor o da ötekine atıyor. Kim suçlu burada biz suçluyuz" demişti.