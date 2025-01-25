Üye Girişi
Haberler
Konya'da çöken binada umutlar tükendi! İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Umutlar tükendi! Çöken binanın enkazından bir acı haber daha
Yangın faciasında 9 kişi tutuklandı, işte elektrikçinin ifadesi

9 kişi tutuklandı, işte ortaya çıkan ilk ifade
Tanju Özcan'ın otel yangınına ilişkin sözleri Cemal Enginyurt'u küplere bindirdi

Özcan'dan skandal savunma! Enginyurt dayanamadı: Vicdan mı bu şimdi?
Hırvatlar, pahalılığa karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'En büyük kozumuz' dediği yöntemi uygulamaya başladı

Avrupa ülkesinde Erdoğan'ın önerdiği yöntem uygulanmaya başlandı

Yangın faciasında ölen Özüm'ün ablası otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya'da kardeşi Özüm'ü kaybeden Müge Karataşlı cehenneme dönen otelin içinden çektiği videoyu paylaştı. "Ailem ve ben bu videoda gördüğünüz çaresizlikten hayatta kalmayı başardık" notuyla paylaştığı videoda Karataşlı'nın, "8'inci katta mahsur kaldık. Sanırım ölmek üzereyiz Hayat çok güzeldi" dediği duyuldu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı Grand Kartal otelde çıkan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Özüm Karataş'ın ablası Müge Karataşlı yangın esnasında otelin içinde çektiği bir videoyu paylaştı.

"GÖRDÜĞÜNÜZ ÇARESİZLİKTEN HAYATTA KALMAYI BAŞARDIK"

Yangına otelin 8'inci katında yakalanan Karataşlı, ailesiyle beraber yaşadığı çaresizliği kayıt altına aldığı görüntüleri, "Ailem ve ben bu videoda gördüğünüz çaresizlikten hayatta kalmayı başardık... Kime kızacağımız, kimden hesap soracağımızı bile bilmediğimiz bir olayın içindeyiz… Kardeşimin mutlu yaşadığı 17 yılın hatrına içimize su serpmeye çalışmaktan başka çaremiz yok..." notuyla paylaştı.

"ÖLMEK ÜZEREYİZ"

Görüntülerde arkadan yardım çığlıkları ve bir şeylerin kırıldığı duyuldu. Karataşlı videoda, "Şu anda Bolu Kartalkaya Grand Kartal'dayız. Yangın çıktı 8. katta mahsur kaldık. Sanırım ölmek üzereyiz. Hayat çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

"ARKADAKİ SESLER, AMAN ALLAH'IM"

Görüntüleri izleyen kullanıcılar, "Gözlerim dolarak izledim Allah'ım bir daha yaşatmasın", "Her bir videoyu ilk defa izliyor gibi ürperiyorum. Arkadaki sesler Aman Allah'ım.", "Allah sabır versin nasıl geçer acısı nasıl unutulur" ve "Adalet yerini bulsun" gibi yorumlar yaptı.

ÖZÜM BAŞKA YÖNE KAÇINCA KAYBOLMUŞTU

Yangın faciasına Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de yakalanmıştı. Uykularında yangına yakalanan aile, büyük panik sırasında oteli terk edebilmişti ancak ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı, başka yöne kaçınca kaybolmuştu. Facianın hemen ardından kızlarını arayamaya başlayan aile ise acı haberi almıştı. Hayatını kaybeden Özüm Karataşlı'nın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verilmişti.

Yangın faciasında ölen Özüm'ün ablası otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

"YAVRUMUN ÖLÜSÜNÜ TEŞHİS ETTİRDİLER"

Acılı anne Nilgün Karataşlı, "Yavrumun ölüm haberi gazete manşetlerinde, yavrumun ölüsünü teşhis ettirdiler, bir anne ölüyü nasıl teşhis eder?" diyerek gözyaşlarına boğulmuştu.

Yangın faciasında ölen Özüm'ün ablası otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

"BU MEMLEKETTE UCUZ İNSAN HAYATI"

Baba Macit Karataşlı ise, "Ciğerim yanıyor, meleğimi kaybettim. Hiçbir önlem yoktu. Yangın merdiveni yok, ne alarm ne dedektör var. Biz çarşafı aşağıya sarkıttık. Özüm ablaları ile kalıyordu, biz eşimle kalıyorduk. O uyandı, bizi uyandırdı. Tesadüf odasının karşısında asansör var. 'Hadi gidiyoruz çabuk' deyince oda panikle koşmuş binmiş asansöre, orda hepsi birden vefat etti. Kime ne diyeyim? Bu memlekette ucuz insan hayatı. O suçu ötekine atıyor o da ötekine atıyor. Kim suçlu burada biz suçluyuz" demişti.

Yangın faciasında ölen Özüm'ün ablası otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
img

Umutlar tükendi! Çöken binanın enkazından bir acı haber daha
img

9 kişi tutuklandı, işte ortaya çıkan ilk ifade
img

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'de ikinci esir takası! İsrailli 4 asker serbest bırakıldı

4 kadın asker böyle teslim edildi
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?
Yolda bulup kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü

Kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü
Esenyurt'ta seyyar satıcının terazi oyunu! 10 kilo patatesi 21 kilo diye sattı

Seyyar satıcının terazi oyunu kısa sürdü! Vatandaşı böyle kandırdı
Yapıcıoğlu'ndan Ümit Özdağ sorusuna dikkat çeken yanıt

Ümit Özdağ sorusuna dikkat çeken yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.