- Yanan mobilya atölyesi hurdaya döndü

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, mobilya atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına hızlı müdahalesi ile yangın mobilya atölyesinin bitişiğindeki işyerlerine sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, 16.00 sıralarında Buca ilçesi Seyhan Mahallesi 630/2 Sokak'ta bulunan mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Dumanları gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın, mobilya atölyesinin bitişiğindeki atölyelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonucu, 3 katlı işyerinde madde hasar bulunurken mobilya atölyesi kullanılmaz hale geldi.

"İtfaiye ekipleri hızlı müdahale etti"

Çevredeki esnaflardan Sabri Yıldırım, "Esnaf arkadaşlarımızdan bir tanesinin dükkanı yandı. Biz yan taraftaydık alevleri gördük. Hemen itfaiyeyi arayalım dedik ama hemen itfaiye gelmişti. Arkadaşımızın Allah yardımcısı olsun. Üzgünüz, bir daha böyle olaylar olmaz inşallah" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.