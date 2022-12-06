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Yan bakma tartışması kan aktı: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Yan bakma tartışması kan aktı: 4 yaralı Eğlence merkezi çıkışında başlayana kavgada 4 genç bıçakla yaralandı Gençlerden bir tanesinin arkadaşı: "Abi neyi çekiyorsunuz, kapatsanıza kamerayı" Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde bulunan bir eğlence merkezi çıkışında iki genç grup arasında yaşanan yan...

Yan bakma tartışması kan aktı: 4 yaralı

Eğlence merkezi çıkışında başlayana kavgada 4 genç bıçakla yaralandı

Gençlerden bir tanesinin arkadaşı: "Abi neyi çekiyorsunuz, kapatsanıza kamerayı"

ANTALYA - Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde bulunan bir eğlence merkezi çıkışında iki genç grup arasında yaşanan yan bakma tartışması ile başlayan kavgada 4 genç çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Gençlerin hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri olaya karışan kişileri yakalamak için inceleme başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi Balıkpazarı sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde bir eğlence merkezine eğlenme amacı ile gelen bir grup ile eğlence merkezi çıkışında başka bir grup genç arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya döndü. Kavga sırasında Emirhan E., Ayberk K., ve Berkay A. ile kavgayı ayırmak için koşan Veysel E. çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Kavga vatandaşların araya girmesi ile sona ererken yaralı gençler için olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan gençlerden bir tanesi Antalya Eğitim ve Araştırma hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. Diğer taraftan bıçaklanan gençlerden bir tanesinin arkadaşı ise "Abi neyi çekiyorsunuz, kapatsanız kamerayı. Gazete mi abi bu? Gazete falan ne gerek var" diyerek görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.

Yaralı şahısların olay yerinde alınan ilk ifadesinde kavganın yan bakma meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri ise bıçaklama olayına karışan kişi ya da kişileri yakalamak için araştırma başlattı.

Ekipler şahısların eşkallerinin belirlenmesi için çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Araştırma Antalya kavga 3. Sayfa Haberler

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