Yalvaç'ta Trafik Denetimlerinde 176 Bin TL Ceza

Yalvaç Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince 20-28 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde 206 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere toplamda 176 bin 619 TL idari para cezası kesildi. 21 araç ise trafikten men edildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamaları artırılarak devam ediyor. 20-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla özellikle motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik sıkı kontroller gerçekleştirildi. Yalvaç Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, söz konusu tarihler arasında ilçe genelinde yapılan denetimlerde, 130'u motosiklet ve motorlu bisiklet olmak üzere toplam 206 araç ve sürücüsünün sorgulaması yapıldı. Denetimlerde kusurlu bulunan 34 araç ve sahibine toplamda 176 bin 619 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca eksikliği tespit edilen ve tescil plakası bulunmayan 15'i motosiklet ve motorlu bisiklet olmak üzere toplam 21 araç trafikten men edildi.

Yalvaç Emniyetinden yaz mevsimi uyarısı

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte motosiklet kullanımında gözle görülür bir artış yaşandığına dikkat çekilerek, sürücülerin can güvenliği açısından kask takmaları, reflektif yelek ve gece görünürlüğünü artıracak işaretler kullanmalarının büyük önem taşıdığı belirtildi. - ISPARTA